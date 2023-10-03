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Сегодня, 12:13

Кремлев: «Нельзя унижаться, предложения МОК — это унижение, это как отказаться от родной матери»

Виктория Кравченко
Умар Кремлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает унизительными предложения МОК. По мнению спортсмена, с данными условиями нельзя соглашаться, так как положение может только ухудшиться.

«Нельзя унижаться, предложения МОК — это унижение, это как отказаться от родной матери. И сами спортивные функционеры не должны на это соглашаться, надо брать на себя ответственность и объяснять спортсменам. Я полгода назад у боксеров спросил, они ответили: «Мы не поедем без флага и гимна». И не надо ничего думать. Тогда к нам будут по-другому относиться, не будет никаких санкций», — цитирует Кремлева «РИА Новости».

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231003/kremlev-1900129997.html?in=l
Умар Кремлев
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