Кремлев заявил, что избивших боксера Двали накажут по всей строгости закона

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал инцидент с избиением российского боксера Дмитрия Двали в Феодосии.

По словам Кремлева, IBA окажет боксеру всю необходимую поддержку. Он заявил, что Двали поступил как настоящий мужчина и является примером для всех.

«Негодяи, которые напали на него толпой, получат наказание по всей строгости закона, мы держим эту ситуацию на контроле», — цитирует Кремлева ТАСС.

Российскому боксеру выбили глаз во время потасовки на набережной в Феодосии после того, как тот вступился за подростка. Теперь спортсмену предстоит операция, он может лишиться зрения на одном глазу.

В драке также пострадал тренер спортсмена, у которого диагностирован перелом руки. Следователи возбудили дело по факту избиения чемпиона Европы по боксу.