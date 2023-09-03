Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 08:07

Крис Юбанк-младший победил Лиама Смита в реванше техническим нокаутом

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Британский боксер Крис Юбанк-младший (33-3) победил своего соотечественника Лиама Смита (33-4) техническим нокаутом в 10-м раунде.

Не имея возможности допустить еще одного обидного поражения после того, как Смит в январе победил его техническим нокаутом в четвертом раунде, Юбанк в матче-реванше доминировал над своим соперником и в четвертом и десятом раундах отправил его на канвас.

«Сейчас слишком много больших боев на горизонте. Я должен был победить Лиама, — сказал Юбанк после боя. — Лиам — воин. Он поставил все на кон. Он не сдался. Теперь мы переходим к боям покрупнее и покруче. Я приду за тобой, Конор [Бенн], я приду за тобой, Келл [Брук]. За любым, кто этого хочет. Я хочу драться с GGG [Геннадием Головкиным]. Давай подеремся».

Бой Юбанка и Смита прошел 2 сентября в Манчестере, Великобритания.

Бокс
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Рабинер оценил поражение «Спартака» от «Краснодара» в 7-м туре РПЛ
10 лучших зарубежных фильмов для детей
Мотострелки разбили ближайшие к позициям РФ блиндажи ВСУ у Соледара
В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными
В Европарламенте указали на вред антироссийских санкций для ЕС
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России