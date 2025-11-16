Видео
Профессиональный бокс.
Профессиональный бокс

Сегодня, 02:19

Бенн победил Юбенка-младшего единогласным решением судей

Павел Лопатко
Конор Бенн.
Фото Reuters

Британский боксер Крис Юбенк-младший проиграл соотечественнику Конору Бенну в поединке-реванше на турнире в Лондоне.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бенна единогласным решением судей: 119-107, 116-111, 118-108. При этом Юбенк-младший по ходу поединка дважды оказывался в нокдауне.

На счету 29-летнего Бенна 24 победы и 1 поражение в профессиональных боях, у его 36-летнего соперника — 35 побед и 4 поражения.

В первом бою боксеров, который прошел в апреле 2025 года, победил Юбенк-младший — единогласным решением судей.

Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
