Криштиану Роналду высоко оценил вечер бокса с участием Бивола

Португальский футболист Криштиану Роналду оценил организацию вечера бокса в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на котором выступали чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0), экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) и экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Это выносит спорт в совершенно новое измерение. Бесподобное видение и исполнение. Не могу перестать удивляться», — написал Роналду в соцсетях.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.