Теренс Кроуфорд: «Усик — лучший боксер вне зависимости от категории»

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренс Кроуфорд (40-0) заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик (22-0) — лучший боксер в мире.

«Усик — отличный боксер, он добился больших успехов в боксе. В моих глазах он номер один в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории», — сказал Кроуфорд K.O. Artist Sports.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.