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Сегодня, 11:59

Кроуфорд объяснил, почему отказался от боя с Макгрегором

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBA Super в полусреднем весе Теренс Кроуфорд рассказал, что мог подраться с Конором Макгрегором.

«Мне предложили этот бой, и мы с Конором созвонились, — сказал Кроуфорд журналисту Майклу Бенсону. — Я просто сказал ему: «Не собираюсь выходить с тобой в чёртов октагон, где ты мог бы бить меня ногами, разбивать локтями и надирать мне зад». Он просто рассмеялся и ответил: «Чувак, я это уважаю. Но мы заработаем кучу денег». Иногда дело не в гонорарах. Я могу заработать приличные деньги, но не собираюсь, чтобы меня били ногами».

В профессиональной карьере Кроуфорда 41 победа и ни одного поражения. Прошлый поединок он провел в августе 2024-го, когда единогласным решением судей одолел Исраила Мадримова. Кроуфорд — первый в истории боксер, завладевший 4 основными титулами в двух весовых категориях

Конор Макгрегор
Теренс Кроуфорд

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