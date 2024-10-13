Кудряшов хочет увидеть реванш между Бетербиевым и Биволом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о победе Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Я бы хотел увидеть. Это крутейший бой за последнее время из увиденного мной. Психологическое напряжение колоссальное, техничная составляющая на высочайшем уровне. Ребята показали всем боксерам, как это надо делать», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.