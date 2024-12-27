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Сегодня, 10:48

Кудряшов назвал двух боксеров, способных победить Усика

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший претендент на титул WBC в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов назвал потенциальных соперников Александра Усика, которые могут рассчитывать на победу над украинцем.

«Первый это был бы Мартин Баколе. Он огромный, любит прессинговать и бьет под разными углами, умеет удары дозировать. Для тяжеловеса таких размеров это круто, С Дэниэлом Дюбуа реванш бы тоже глянул. Он вроде уже намечен. Первый бой хоть Усик и выиграл досрочно, но были вопросы по попаданию в резинку или под нее. Кому как нравится. На безрыбье и раз рыба, а так и Дюбуа неплохо», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

21 декабря Усик победил Фьюри единогласным решением судей и остался чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер выиграл все 23 боя в профессиональной карьере.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Усик
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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