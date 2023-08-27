Кудряшов оценил победу Усика над Дюбуа

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

— В комментариях пишут, что Дюбуа показал слабое место Усика — удары по корпусу.

— Мы не видели Усика на полу после ударов по корпусу. Возможно, есть какая-то информация из его тренировочного лагеря. Но когда тебя бьет по корпусу мужик за сто килограммов, хоть качай пресс, хоть нет — будет больно.

— В этом контексте вспоминают эпизоды из боя Усик — Джошуа, когда британец бил по корпусу и Александру было очень плохо.

— Усику было плохо, когда Джошуа начинал что-то делать. С боксером, который будет по-настоящему прессинговать и бить, у него будут проблемы. Усик — игровик и не любит драться в инсайде. Наверное, это рецепт борьбы с Усиком, но пока ни у кого не получалось этого сделать, — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».

27 августа Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и стал победителем в поединке за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе.