Кудряшов: «У Уайлдера не получится перебоксировать Чжана»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов оценил шансы Чжилея Чжана в поединке с Деонтеем Уайлдером.

«Ударить Чжилея не так просто. Он надежный и крепкий боксер. Да и Уайлдер в последнее время решил стать боксером. Как показывают последние бои, американец потерял инстинкт убийцы. Перебоксировать обученного левшу у Уайлдера не получится. Болею за Деонтея, но поставить на него деньги не рискну», — приводит Metaratings слова Кудряшова.

Поединок между Уайлдером и Чжаном пройдет 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).