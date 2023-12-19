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19 декабря, 23:14

Кудряшов оценил шансы на победу Уайлдера в поединке с Паркером

Виктория Кравченко
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о предстоящем бое американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

«Я видел Деонтея в США вживую. Честно, обалдел от габаритов. Весь такой тоненький, но такая огромная «рама». Наверное, страшно становится, когда он преследует тебя своей правой рукой. И Паркеру будет страшно. Объективно противопоставить ему нечего. Если я склоняюсь к тому, что Дмитрий Бивол выиграет досрочно у Линдона Артура во второй половине боя, здесь ставлю на первую. Причем Дмитрий победит не одиночным попаданием, а «изнасилованием». Уайлдер же застрелит Паркера», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Бой Уайлдера и Паркера пройдет 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-ne-nuzhno-byt-vangoi-chtoby-predskazat-ocherednoi-nokaut-ot-uaildera-v-boyu-s-parkerom-316937/
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