Кудряшов оценил вероятность поединка Бивола с Бетербиевым

Экс-чемпион мира Дмитрий Кудряшов после победы Дмитрия Бивола над Линдоном Артуром оценил вероятность поединка россиянина с Артуром Бетербиевым.

«Я бы не был так однозначен касаемо Смита. Это обученный боксер, который остро бьет слева. Когда ему наносят правый оверхенд, он блокирует левой рукой и тут же отвечает левым сбоку. На это попалось много народа. Артур как раз бьет оверхенд. Думаю, у Бетербиева грамотный тренерский штаб, и они нивелируют козырь Смита. Но я бы не был так однозначен, бой будет напряженный. Смит — это не Линдон Артур и выйдет с надеждой выиграть. Все-таки победителями Суперсерии просто так не становятся», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».