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Сегодня, 08:37

Кудряшов победил Букера на турнире в Самаре

Камила Абдурахманова
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На турнире «Бокс на Волге» в Самаре российский боксер Дмитрий Кудряшов победил американца Райделла Букера.

Бой длился все шесть раундов и завершился победой российского спортсмена по решению судей.

39-летний Дмитрий Кудряшов имеет в своем активе 26 побед (25 нокаутом) и 6 поражений. Он бывший обладатель пояса WBC Silver. Свой последний официальный бой он провел в апреле 2023 года во Владикавказе, где в первом раунде нокаутировал американца Сэма Шьюмейкера.

44-летний Райделл Букер имеет 28 побед (15 нокаутом), 7 поражений и одну ничью в карьере.

Дмитрий Кудряшов
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