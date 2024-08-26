Кудряшов — о реванше Усика и Фьюри: «Александр для меня более прочный боксер»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от возможного реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Перед первым их боем меня закидали помидорами. Я тогда сказал, что Усик не может проиграть в этом противостоянии. Александр выиграл не потому, что я предсказатель, а потому, что Усик для меня выглядит более прочным боксером, чем Фьюри. Тот же Стив Каннингем опрокидывал Тайсона на спину. Может быть, люди не следят за карьерой и не могут анализировать. Но ко мне пришло такое понимание. С точки зрения бизнеса было бы круто, чтобы Фьюри взял реванш. Но что-то мне подсказывает, что второй поединок может закончиться раньше, чем первый. Мы видели ситуацию, в которой оказался Фьюри. В следующий раз он может оттуда не вылезти», — сказал Кудряшов Metaratings.ru.

18 мая в Эр-Рияде в главном поединке вечера встретились Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры провели двенадцатираундовый бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Победу решением судей одержал Усик.