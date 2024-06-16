Кудряшов прокомментировал победу Бенавидеса над Гвоздиком

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов оценил победу Дэвида Бенавидеса над Александром Гвоздиком.

«Впечатление, что Бенавидес еще раз подумает о необходимости продолжать карьеру в полутяжелом весе после такого выступления. Находившийся явно не на пике карьеры Гвоздик в концовке выглядел слишком хорошо на фоне Дэвида. Страшно представить, что с ним сделают Бивол и Бетербиев. Так и представляю, как игрушечный Бенавидес прет на Артура и пытается его перебить», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Бенавидес победил Гвоздика судейским решением и стал временным чемпионом по версии WBC в полутяжелом весе.