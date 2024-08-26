Кудряшов рассказал, что думает о бое Цзю и Муртазалиева

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о поединке между Тимом Цзю и Бахрамом Муртазалиевым.

«Честно, оба боксера мне нравятся. Не хотелось бы комментировать победу кого-то из них. Мне бы хотелось, чтобы оба они были чемпионами. Но если судить по последним боям... Несмотря на то, что Цзю в последнем поединке проиграл Себастьяну Фундоре, а Муртазалиев одержал победу над Джеком Кулкаем, Бахрам немного подсел в конце. Возможно, это касается религиозного поста», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

В активе Муртазалиева 22 победы и ни одного поражения. В актиеве Цзю 24 победы и одно поражение.