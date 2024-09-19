Кудряшов: «После победы над Берлангой Альварес не может провозгласить себя номером один»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу Сауля Альвареса над Эдгаром Берлангой.

«Слова и дело — это разное, но в этом бою мне понравился Альварес. Берланга — не тот соперник, после победы над которым можно провозглашать себя номером один в мире. Есть Кроуфорд, который хочет боя с Альваресом, есть Бивол, которому он проигрывал. Альваресу есть, что проигрывать», — приводит слова Кудряшова Vprognoze.ru.

Альварес победил Берлангу единогласным решением судей (117-110, 118-109, 118-109). Бой состоялся 15 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.