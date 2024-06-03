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Сегодня, 00:15

Кудряшов: «В бою с Бетербиевым Биволу придется делать больше, чем с Зинадом»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов сравнил Артура Бетербиева и Малика Зинада.

«Каждый боксирует настолько, насколько позволяет его соперник. Проводить аналогию между Бетербиевым и Зинадом — некорректно. Это абсолютно разные боксеры, у которых различается антропометрия, мощь и навыки. Это совсем два разных человека. Поэтому в бою с Бетербиевым Диме придется явно делать больше, чем он делал с Зинадом», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

2 июня Бивол одержал победу техническим нокаутом в бою с ливийцем Маликом Зинадом. Изначально соперником 33-летнего россиянина должен был быть Артур Бетербиев, но он получил травму.

После завершения поединка Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-v-boyu-s-beterbievym-bivolu-pridetsya-delat-bolshe-chem-s-zinadom-369148/
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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Бой Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября
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