Кудряшов: «В бою с Бетербиевым Биволу придется делать больше, чем с Зинадом»

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов сравнил Артура Бетербиева и Малика Зинада.

«Каждый боксирует настолько, насколько позволяет его соперник. Проводить аналогию между Бетербиевым и Зинадом — некорректно. Это абсолютно разные боксеры, у которых различается антропометрия, мощь и навыки. Это совсем два разных человека. Поэтому в бою с Бетербиевым Диме придется явно делать больше, чем он делал с Зинадом», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

2 июня Бивол одержал победу техническим нокаутом в бою с ливийцем Маликом Зинадом. Изначально соперником 33-летнего россиянина должен был быть Артур Бетербиев, но он получил травму.

После завершения поединка Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября.