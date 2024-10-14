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14 октября, 18:59

Кудряшов: «Биволу и Бетербиеву нужна трилогия»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

— Очень хотел бы увидеть реванш, — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт». — Наверное, не только я. Думаю, как бы ни сложился второй бой, напрашивается трилогия. Это два высококлассных мастера, они показали бокс, который мы давно не видели. Тем более в полутяжелом весе никто и близко не может подобраться к этим двум чемпионам. Наконец нужно выяснить, кто из них сильнее. Этот вопрос беспокоит многих. Одни за Артура, потому что он более активен, другие за Дмитрия, потому что он точнее. Но больше людей, которые говорят, что либо ничья, либо перевес Бивола по точным ударам.

— Бетребиеву 39 лет, он абсолютный чемпион. Нужен ли ему этот реванш?

— Во-первых, это финансовая составляющая. Во-вторых, наверное, Артуру как настоящему чемпиону хочется доказать, что он действительно сильнее. Чтобы не было никаких разговоров о победителе. Думаю, он заинтересован в реванше не меньше Дмитрия.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бивола засудили или Бетербиев выиграл по делу? Разбор боя от легендарного судьи Александра Калинкина

12 октября в главном бою вечера Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: РБ Спорт
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Дмитрий Кудряшов (бокс)

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