Кудряшов считает, что Муртазалиев выиграет титул IBF

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов назвал россиянина Бахрама Муртазалиева фаворитом в поединке с немцем Джеком Кулкаем в бою за вакантный титул по версии IBF.

«Бахрам — молодой боксер с хорошей командой. Он подошел к своему максимуму. Мы увидим нового чемпиона. На него точно можно ставить. Муртазалиев может контролировать немца на дистанции и встречать его отменной «банкой». Единственное, нечасто Бахрам боксирует, зато часто спаррингует. Мне непонятно, за счет чего выиграть может Кулкай. Муртазалиев умеет боксировать и неплохо понимает бокс. Ему не составит труда держать Джека на джебе и в нужный момент бить справа», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Муртазалиев и Кулкай должны разыграть титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF, который ранее принадлежал Джермеллу Чарло. Американец отказался защищать свой пояс в поединке с россиянином и был лишен звания чемпиона мира.

В активе 30-летнего Бахрама Муртазалиева, который является официальным претендентом на титул IBF еще с 2019 года, 21 победа и ни одного поражения. На счету 38-летнего Кулкая 33 победы и четыре поражения.