Кудряшов сообщил, что не будет обращаться в правоохранительные органы после поджога автомобиля

Сегодня, 15:03
Российский боксер Дмитрий Кудряшов в комментарии для «СЭ» рассказал подробности инцидента с поджогом автомобиля.
Ранее Кудряшов рассказал РЕН ТВ о поджоге своего автомобиля BMW X7 неизвестными людьми.
— Понимаете, почему могли поджечь машину? Могли ли вы поступить с кем-то плохо?
— Я хороший человек. Все делаю так [не делаю ничего плохого]. В органы обращаться не буду. По факту происшествия, чего там обращаться? Если бы хотели найти виновных уже бы нашли, — сказал Кудряшов «СЭ».
26 апреля Кудряшов сразится с аргентинцем Даниэлем Робутти в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
38-летний россиянин — боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории и являвшийся претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA (2017). Последний бой Кудряшов провел в начале марта 2024 года, нокаутировав американца Деандре Севейджа.