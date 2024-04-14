Кудряшов сообщил, что не будет обращаться в правоохранительные органы после поджога автомобиля

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в комментарии для «СЭ» рассказал подробности инцидента с поджогом автомобиля.

Ранее Кудряшов рассказал РЕН ТВ о поджоге своего автомобиля BMW X7 неизвестными людьми.

— Понимаете, почему могли поджечь машину? Могли ли вы поступить с кем-то плохо?

— Я хороший человек. Все делаю так [не делаю ничего плохого]. В органы обращаться не буду. По факту происшествия, чего там обращаться? Если бы хотели найти виновных уже бы нашли, — сказал Кудряшов «СЭ».

26 апреля Кудряшов сразится с аргентинцем Даниэлем Робутти в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

38-летний россиянин — боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории и являвшийся претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA (2017). Последний бой Кудряшов провел в начале марта 2024 года, нокаутировав американца Деандре Севейджа.