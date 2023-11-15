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Сегодня, 15:10

Кудряшов — о бое Бивола с Артуром: «Диме этот поединок в любом случае пойдет на пользу»

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Боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего боя Дмитрия Бивола и Линдоном Артуром.

«Любой вариант для Димы сейчас хорош, потому что лучше боксировать хоть с кем-то, чем не боксировать вовсе. Простои длительностью в год и больше негативно влияют на любого боксера. Лучше боксировать хоть с кем-то и хоть как-то. Этот бой в любом случае Диме пойдет в плюс», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Бой Бивола и Артура пройдет 23 декабря. Последний бой российского спортсмена состоялся 5 ноября 2022 года. Тогда боец одолел мексиканца Хильберто Мартинеса. Британец в последний выходил в ринг 1 сентября. В том поединке он отправил аргентинца Брайана Нахуэля Суареса в нокаут за 5 секунд до гонга.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дмитрий Бивол
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