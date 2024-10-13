Кудухов уверен, что Бивол в ближайшем будущем станет абсолютным чемпионом мира

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Российский тяжеловес Виталий Кудухов считает, что поражение от Артура Бетербиева не сломает Дмитрия Бивола.
«Бой был равным. Мне все понятно. Артур сейчас абсолютный чемпион мира. И Дима Бивол будет абсолютным чемпионом до того, как ему исполнился 40 лет. Это 100 процентов. Артур тоже человек, ему 40 лет, поэтому за ним чемпионом будет Дима, а за ними никого и близко нет», — цитирует Кудухова MMA.Metaratings.ru.
В ночь на 13 октября Бетербиев одержал победу над Биволом в бою за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере в 24 поединках. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.