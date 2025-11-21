Видео
Сегодня, 00:06

Кузьмин назвал Харди «человеком-бегемотом» перед боем с Гончаровым

Сергей Ярошенко

Боец Сергей Кузьмин прокомментировал предстоящий бой между американцем Грегом Харди и россиянином Евгением Гончаровым.

«Здесь бокс, и в этой истории участвует человек-бегемот, можно так его назвать, — Грег Харди. Он за 150 килограммов, против Евгения Гончарова... Все равно разница присутствует, и она очевидная — это 25-30 килограммов. Очень нужно собранно подходить и делать определенные наработки для того, чтобы их выполнять в ринге», — цитирует Кузьмина РЕН ТВ.

Также Кузьмин выразил надежду, что поединок будет красивым и Гончаров отправит оппонента в нокаут.

Гончаров встретится с Харди 28 ноября в Вологде на арене Дворца спорта «Вологда». Формат боя — четыре раунда по три минуты.

Источник: РЕН ТВ
Евгений Гончаров
Бокс
Грег Харди
