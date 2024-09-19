Кузьмин заявил, что Вагабов и Асбаров могут стать его соперниками в кулачных боях

Чемпион Европы по боксу Сергей Кузьмин заявил, что Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров могут стать его соперниками в одном из ударных видов спорта, включая кулачные бои.

«Все реально. Новый формат, мне интересно. Нет препятствий. Я сам себе хозяин и буду принимать решения. С одной стороны, формат кулачный боев — новый, с другой — ничего нового. Та же работа руками», — сказал Кузьмин Metaratings.ru.

На счету двукратного чемпиона России и чемпиона Европы в любительском спорте Сергея Кузьмина 19 побед и два поражения в профессионалах. Свой последний поединок он провел в июле 2023 года, досрочно победив Германа Монтеса.