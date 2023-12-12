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Сегодня, 11:07

Латвийский боксер отправил абсолютную чемпионку мира по боксу в нокаут

Давид Хачатрян
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Абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс (14-0) прокомментировала видео, как латвиец Артур Ахметов (6-1) отправил американку в нокаут во время спарринга.

«Парень, с которым я спарринговалась, был как маленький русский хейтер, — сказала Шилдс в соцсетях. — Он вытащил подкладку из своих перчаток. Я надрала ему задницу в понедельник, и его тренер хотел провести еще один спарринг в четверг. Он поймал меня, но у него не было подкладки на перчатках».

«Никто не вынимал набивку из перчаток, — ответил тренер Ахметова Дерик Сантос. — Перчатки были переданы ее тренеру. Артур был проинструктирован не бить ее сильно, в то время как она начала говорить про него безумные гадости и фолить на нем до такой степени, что поставила ему подножку».

Видео, как Ахметов отправляет Шилдс в нокаут, опубликовал сам Ахметов, подписав: «Приятно, что ты помнишь меня».

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