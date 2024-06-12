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Сегодня, 12:43

Лебедев пожелал российскому спорту преодолеть все трудности: «Время все рассудит»

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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» поздравил всех с Днем России.

«Хочу сегодня пожелать нашему спорту преодолеть все трудности, несмотря на то что сейчас происходит в международном пространстве. Убежден, что время все рассудит, и виновники все поймут. Я уверен, что наша страна светлая, и люди примкнут к нам, а не к Западу», — сказал Лебедев «СЭ».

Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

(Александр Абустин)

Денис Лебедев
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