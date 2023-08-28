Лебедев прокомментировал судейский скандал в боксерском поединке Усик — Дюбуа

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал судейский скандал в боксерском поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Проблема заключается в том, что такие моменты всегда остаются на усмотрение рефери. И только он принимает решение, засчитывать удар или нет, отсчитывать нокдаун или фиксировать нарушение. У профессионалов зачастую допускаются попадания по трусам, если только речь не идет о прямом попадании в пах. Не следует каждое касание ниже пояса расценивать как нарушение. Повторюсь, окончательный вердикт в любом случае остается за судьей», — приводит слова Лебедева RT.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.