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Сегодня, 00:44

Лебедев считает, что МОК нейтрализовал IBA из-за Кремлева

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) не восстановит Международную боксерскую ассоциацию (IBA), пока ее возглавляет россиянин Умар Кремлев.

«Думаю, в этой ситуации все достаточно очевидно. В связи с текущей мировой политической обстановкой все, где хоть как-то присутствует Россия, пытаются нейтрализовать любыми незаконными способами. Но, как мы с вами видим, полностью осуществить задуманное у них не получается.

Безусловно, сам факт того, что во главе IBA находится наш соотечественник Умар Кремлев, также играет далеко не последнюю роль в нападках. Но он стал руководителем организации абсолютно законным путем — с соблюдением всех международных правил. Правота в данном случае не на стороне Томаса Баха и МОК», — цитирует RT Лебедева.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1215574-lebedev-boks-iba-mok
Бокс
Денис Лебедев
МОК
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