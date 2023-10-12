Лебедев считает, что МОК нейтрализовал IBA из-за Кремлева

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) не восстановит Международную боксерскую ассоциацию (IBA), пока ее возглавляет россиянин Умар Кремлев.

«Думаю, в этой ситуации все достаточно очевидно. В связи с текущей мировой политической обстановкой все, где хоть как-то присутствует Россия, пытаются нейтрализовать любыми незаконными способами. Но, как мы с вами видим, полностью осуществить задуманное у них не получается.

Безусловно, сам факт того, что во главе IBA находится наш соотечественник Умар Кремлев, также играет далеко не последнюю роль в нападках. Но он стал руководителем организации абсолютно законным путем — с соблюдением всех международных правил. Правота в данном случае не на стороне Томаса Баха и МОК», — цитирует RT Лебедева.