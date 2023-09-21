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Сегодня, 15:13

Леннокс Льюис назвал самого сильного панчера, с которым он когда-либо бился

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) заявил, что Шеннон Бриггс (60-6) — самый мощный панчер, с которым он когда-либо дрался на ринге.

«Ему не хватало выносливости, но Бриггс, безусловно, знал, как вложить весь свой вес в удар. К сожалению для него, в поединке со мной нужен полный арсенал, поэтому одной силы недостаточно», — сказал Льюис в интервью The Ring.

Льюис победил Бриггса техническим нокаутом в пятом раунде. Льюис трижды отправлял Бриггса в нокдаун: один раз во втором раунде, один раз в четвертом раунде и один раз в пятом раунде. Бой состоялся 28 марта 1998-го в Convention Center в Атлантик-Сити, США.

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