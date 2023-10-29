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Сегодня, 13:25

Леннокс Льюис: «Я думаю, что Тайсон Фьюри победил Нганну»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) отметил, что, по его мнению, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) одолел экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Я думаю, что Тайсон Фьюри победил, — сказал Льюис в интервью TNT Sports. — Он наносил много ударов. Франсис Нганну удивил меня — он продемонстрировал выдержку и терпение. Видно, что он ждал удобного случая и нанес удар, когда Тайсон Фьюри потерял равновесие. Тайсон не был готов на 100 процентов. Для меня это был как разминочный бой перед большим поединком. Как бы то ни было, акции Нганну растут, а акции Фьюри упали после такой неубедительной победы».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Леннокс Льюис
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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