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Сегодня, 10:11

Леннокс Льюис: «Уайлдеру нужно завершить карьеру»

Давид Хачатрян
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Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) посоветовал экс-чемпиону WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру (43-4) уйти из бокса, пока он не получил еще больше повреждений.

«Он перед боем сказал, что завершит карьеру, если не победит. Я думаю, это мудрое решение. Уайлдер уже более чем обеспечил себе жизнь, в которой он может заботиться о своей дочери, так что, пока он не получил еще больше повреждений, лучше покинуть игру с сохранением рассудка, потому что после бокса жизнь продолжается», — написал Льюис в соцсети X.

Уайлдер проиграл Чжан Чжилэю (27-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом Турки Аль-Шейх заявил, что Уайлдер также подерется с Джаредом Андерсоном (17-0) 3 августа в Лос-Анджелесе, США, если «восстановится от боя с Чжилэем».

Деонтей Уайлдер
Леннокс Льюис
Чжан Чжилэй
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