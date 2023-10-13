14 октября, в субботу, пройдет вечер бокса в британском городе Манчестер, где в главном событии английский блогер KSI проведет поединок с боксером Томми Фьюри, братом Тайсона Фьюри. В другом противостоянии блогер Логан Пол встретится с бойцом Bellator Диллоном Дэнисом.

Боксерский турнир в Манчестере начнется в 21.00 по московскому времени. Главные бои вечера стартуют после 00.00.

В России не будет официальной видеотрансляции поединков Логан Пол — Диллон Дэнис и Томми Фьюри — KSI. Посмотреть их бои в прямом эфире можно будет на канале DAZN или следить за самыми интересными событиями противостояний на сайте «СЭ».

28-летний Логан Пол регулярно выступал в рестлинг-лиге WWE. В боксе он не выступал с тех пор, как в июне 2021 года провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером (50-0). Единственный профессиональный боксерский поединок Пола состоялся в 2019 году против KSI, который он проиграл раздельным решением судей.

30-летний Диллон Дэнис — опытный представитель джиу-джитсу и спарринг-партнер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Ранее он дрался в ММА в лиге Bellator в 2018 и 2019 годах, одержав две победы сабмишном в первом раунде.

Бокс и ММА: новости и статьи, актуальная информация о предстоящих турнирах и интервью бойцов на сайте «СЭ».