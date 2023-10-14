Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:30

Логан Пол — Диллон Дэнис: смотреть трансляцию боя (видео)

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Логан Пол.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдет боксерский вечер, в рамках соглавного события которого сойдутся блогер Логан Пол и бывший боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который является близким другом Конора Макгрегора. Начало первых поединков — в 21.00 по московскому времени. Главные бои вечера стартуют после 00.00.

В прямом эфире турнир будет транслироваться платформой DAZN. На территории России эти поединки транслироваться не будут. Следить за поединком можно с помощью трансляции в социальной сети ВКонтакте.

28-летний Логан Пол регулярно выступал в рестлинг-лиге WWE. В боксе он не выступал с тех пор, как в июне 2021 года провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером (50-0). Единственный профессиональный боксерский поединок Пола состоялся в 2019 году против KSI, который он проиграл раздельным решением судей.

30-летний Диллон Дэнис — опытный представитель джиу-джитсу и спарринг-партнер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Ранее он дрался в ММА в лиге Bellator в 2018 и 2019 годах, одержав две победы сабмишном в первом раунде.

Бокс и ММА: новости и статьи, актуальная информация о предстоящих турнирах и интервью бойцов на сайте «СЭ».

0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Италии разгорается скандал из-за ставок. Замешаны футболисты высшего дивизиона и даже сборной
Бах прогнозирует, что снежные виды спорта скоро исчезнут. Так ли все плохо на самом деле?
Пропавшую девочку нашли полицейские в Приморье
Экс-разведчик Риттер заявил, что ВСУ на грани уничтожения из-за больших потерь
Онколог назвал предупреждающий об онкологическом заболевании симптом
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим Цзю оказался легче Брайана Мендосы перед чемпионским боем

Российские боксеры выиграли четыре золотые медали в Кубке Европы