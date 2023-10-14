Сегодня, 21:30
14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдет боксерский вечер, в рамках соглавного события которого сойдутся блогер Логан Пол и бывший боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который является близким другом Конора Макгрегора. Начало первых поединков — в 21.00 по московскому времени. Главные бои вечера стартуют после 00.00.
В прямом эфире турнир будет транслироваться платформой DAZN. На территории России эти поединки транслироваться не будут. Следить за поединком можно с помощью трансляции в социальной сети ВКонтакте.
28-летний Логан Пол регулярно выступал в рестлинг-лиге WWE. В боксе он не выступал с тех пор, как в июне 2021 года провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером (50-0). Единственный профессиональный боксерский поединок Пола состоялся в 2019 году против KSI, который он проиграл раздельным решением судей.
30-летний Диллон Дэнис — опытный представитель джиу-джитсу и спарринг-партнер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Ранее он дрался в ММА в лиге Bellator в 2018 и 2019 годах, одержав две победы сабмишном в первом раунде.
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