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Сегодня, 07:03

Ломаченко и Круз отказались драться за титул против Стивенсона

Давид Хачатрян
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Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) и Айзек Круз (25-2) отказались драться против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона (20-0).

«Сначала был заказан бой Шакура Стивенсона против Ломаченко. Ломаченко отказался, тогда был заказан Айзек Круз, который тоже отказался, и сейчас уже ведутся переговоры о бое Шакура Стивенсона против Фрэнка Мартина за титул чемпиона WBC в легком весе», — сказал Сулейман на видео, опубликованном в соцсети X.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре 2022-го не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).

Василий Ломаченко
Шакур Стивенсон
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