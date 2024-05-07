Ломаченко: «Я старый. Моя карьера почти завершилась»

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) подтвердил, что через несколько лет может завершить карьеру.

«Если вы говорите о возрасте в боксе, то я соглашусь — я старый. Но что, если говорить о супертяжелом весе? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начать. Но, конечно же, моя карьера почти завершилась. Вопрос в том, сколько она еще продлится — один, два, три года. Вот и все. Но я думаю, что у меня еще остались силы.

Сколько именно лет я еще буду драться? Я не знаю. Хороший вопрос. В этом возрасте каждый бой тяжелый. Сложно восстанавливаться после поединков. Я не знаю, что произойдет с моим телом после боя с Джорджем Камбососом. Поэтому я не могу дать ответ», — сказал Ломаченко Fox Sports Australia.

Ломаченко и Джордж Камбосос (21-2) подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.