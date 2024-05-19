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Сегодня, 11:50

Ломаченко поздравил Усика с победой: «Лучший из лучших!»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) оценил победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Лучший из лучших! Вот это моментище! Слава тебе Господи, слава тебе! Мир всем», — написал Ломаченко в соцсетях.

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри 18&nbsp;мая. Является ли Усик лучшим боксером постсоветского пространства всех времен?

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Василий Ломаченко
Тайсон Фьюри
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