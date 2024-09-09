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Сегодня, 12:30

Мадримов и Богачук ведут переговоры о бое 21 декабря в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1) может подраться с многократным победителем и призером национальных и международных любительских турниров, украинцем Сергеем Богачуком (24-2) 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в андеркарте боя между чемпионом мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Я проинформирован, что переговоры о проведении боя между Исраилом Мадримовым и Сергеем Богачуком ведутся 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в рамках карда «Фьюри-Усик 2»», — сообщил инсайдер Фернандо Сабатини в соцсети X.

Теренс Кроуфорд (41-0) победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Богачук проиграл Верджилу Ортису (22-0) решением большинства судей и потерял временный титул WBC в первом среднем весе. Бой состоялся 10 августа в Парадайсе, США.

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