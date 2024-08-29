Мадримов: «Моя цель — реванш с Кроуфордом»

Экс-чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1) считает, что он сделал достаточно в бою с чемпионом мира в четырех весовых категориях Теренсом Кроуфордом (41-0), чтобы сохранить титул.

«Я сказал после боя, что, по моему мнению, я сделал достаточно, чтобы сохранить титул чемпиона мира. Сейчас я готов к реваншу с Кроуфордом, чтобы вернуть себе титул или же бросить вызов любому другому чемпиону в первом среднем весе.

Моя цель — реванш с Теренсом Кроуфордом, но я не уверен, что он заинтересован в этом прямо сейчас. Наш бой оставил много вопросов без ответа, и я уверен, что однажды, если он захочет, мы сразимся снова», — отметил боксер BoxingScene.

Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.