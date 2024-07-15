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Сегодня, 06:45

Мага Исмаилов: когда третий бой с Минеевым — дата и место поединка (по каким правилам)

Владимир Минеев подерется с Магомедом Исмаиловым 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Исмаилов.
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Владимир Минеев и Магомед Исмаилов выйдут в ринг в субботу, 20 июля. Вечер бокса пройдет на арене Live Arena в Москве. Начало турнира запланировано на 18.00 по московскому времени. Поединок Минеев — Исмаилов ожидается после 23.00 мск.

В прямом эфире видеотрансляцию боя российских бойцов бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за турниром в полном объеме можно на телеканале «Матч! Боец».

Это уже третий бой соперников. Они встречались в 2018 и 2021 годах на Fight Night Global. Первая схватка завершилась ничьей. Во второй — Минеев в третьем раунде нокаутировал Исмаилова. Предыдущие поединки проходили по правилам смешанных единоборств.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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