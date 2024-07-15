20 июля состоится бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на арене Live Arena в Москве. Начало поединка ожидается после 23.00 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайте matchtv.ru.

Минеев и Исмаилов дрались по правилам ММА два раза на Fight Night Global. В октябре 2018 года бой завершился ничьей. В 2021-м Владимир нокаутировал Магомеда в третьем раунде.

34-летний Минеев — чемпион AMC Fight Nights в среднем весе. Владимир имеет рекорд в смешанных единоборствах 16-1-1. 38-летний Исмаилов — чемпион мира по боевому самбо. Рекорд Магомеда в ММА — 18-3-1.