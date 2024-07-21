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Сегодня, 05:45

Исмаилов — о поражении от Минеева: «Я немножечко недооценил его»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал поражение от Владимира Минеева в поединке по правилам бокса. Бой проходил в формате 8 раундов по три минуты.

Минеев одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе.

«Владимир был очень хорош. Он хорошо и плотно бьет. Я немножечко недооценил его. Все говорили, что у меня мало шансов. Я себе давал больше. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что он хороший боксер. Мы с ним быстро переговорили и оставили прошлое в прошлом. Пусть у нас будет чистое будущее. Я хочу выразить ему уважение. И как человеку, и как спортсмену. Он хорошо себя проявил. Но в MMA я все равно его перееду», — сказал Исмаилов после боя.

Владимир Минеев в&nbsp;поединке против Магомеда Исмаилова. Минеев и бокс расправились с Исмаиловым

38-летний Исмаилов в профессиональном боксе провел 4 поединка (3 победы). В смешанных единоборствах у спортсмена — 22 боя (18 побед, 1 ничья и 3 поражения).

Исмаилов и Минеев ранее дрались два раза по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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Минеев — о поединке с Исмаловым: «По-моему, я сломал палец левой руки»