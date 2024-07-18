Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: когда и во сколько пройдет бой по боксу

Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксерский поединок в субботу, 20 июля. Бой пройдет в спортивном комплексе Live Arena в Москве. Схватка Минеев — Исмаилов ожидается около 23.00 по московскому времени. Формат — 8 раундов по правилам профессионального бокса.

Основная информация о поединке доступна в материале на сайте «СЭ». Бой Минеева и Исмаилова в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 22:00 20 июля по московскому времени, ее окончание запланировано на 0.30 21 июля. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Исмаилов.

34-летний Владимир «Волжанин» Минеев оформит дебют в боксе в своей профессиональной карьере. Рекорд Минеева в смешанных единоборствах — 16 побед, одна ничья и одно поражение.

38-летний Магомед «Лысый Хищник» Исмаилов в профессиональном боксе провел три поединка и в каждом одержал победу. Исмаилов одолел Оланреваджу Дуродолу, Александара Илича и Ивана Штыркова, все бои завершились решением судей. В ММА у Исмаилова 18 побед, одна ничья и три поражения.