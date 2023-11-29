Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:46

Исмаилов — о поединке с Минеевым: «Бою быть!»

Давид Хачатрян
Магомед Исмаилов.
Фото Зураб Джавахадзе / «Известия»
Telegram Дзен

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) встретился с главой лиги AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым и сообщил, что его бой с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) по правилам бокса состоится.

«Бою быть! Минееву теперь надо будет потерпеть не два раунда по пять минут, а три по три и первую минуту четвертого раунда! Я же, в свою очередь, собираюсь напасть на него, как и всегда. А хватит ли меня на восемь раундов?! Интрига», — написал Исмаилов в соцсетях.

Исмаилов проиграл Минееву в реванше в турнире AMC Fight Nights 105, который состоялся 16 октября 2021 года. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде, хотя проиграл первые два раунда.

2
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фердинанд рассказал, почему Месси отписался в соцсетях от Гарначо
«Соцсети разрушают демократию». У мэра Парижа сдали нервы из-за подготовки к Олимпиаде-2024
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Джеймс Тони: «Усик — это самый настоящий мусор. В мою эпоху его бы уничтожил любой простофиля»

Асбаров: «Бивол выиграет у Артура и покажет хороший бой, Бетербиев Смита победит нокаутом»