Махмудов рассказал, как в канадской мечети его путают с Кадыровым и Хабибом

Российский боксер-тяжеловес Арсланбек Махмудов в интервью «СЭ» рассказал, как в Канаде его путают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Ты рассказывал, что тебя путают с Рамзаном Кадыровым. Это где было? В мечети?

— Тоже в мечети. Там в мечети много арабов бывает. Мы же на тренировки и обратно ездим и с ними особо не пересекаемся. А вот в мечети много людей бывает. Смотрят, подходят. Мне говорят, что я на Хабиба похож, на Рамзана [Кадырова]. Мы, кавказцы, для них все на одно лицо.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Махмудов проведет бой против американца Джуниора Энтони Райта.

На счету Махмудова 17 побед и 0 поражений.