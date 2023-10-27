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27 октября, 15:55

Махмудов рассказал, как в канадской мечети его путают с Кадыровым и Хабибом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Арсланбек Махмудов.
Фото «СЭ»
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Российский боксер-тяжеловес Арсланбек Махмудов в интервью «СЭ» рассказал, как в Канаде его путают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Ты рассказывал, что тебя путают с Рамзаном Кадыровым. Это где было? В мечети?

— Тоже в мечети. Там в мечети много арабов бывает. Мы же на тренировки и обратно ездим и с ними особо не пересекаемся. А вот в мечети много людей бывает. Смотрят, подходят. Мне говорят, что я на Хабиба похож, на Рамзана [Кадырова]. Мы, кавказцы, для них все на одно лицо.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Махмудов проведет бой против американца Джуниора Энтони Райта.

На счету Махмудова 17 побед и 0 поражений.

Рамзан Кадыров
Хабиб Нурмагомедов
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