Конор: «Джейк Пол — самый большой мешок с дерьмом»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на победу Джейка Пола (10-1) над Майком Перри (0-2).

«Джейк Пол — самый большой мешок с дерьмом. Он весит на 40 фунтов больше нормы, но все равно обсирается. Накиса [менеджер Пола], тебе нужно отвезти его в Вегас. Хотя нет, ты не сможешь этого сделать, ведь атлетическая комиссия будет проводить настоящие тесты и бои. Ты никогда не сможешь этого сделать. Тебе приходится вызывать 60-летнего Майка Тайсона после того, как ему оказывают экстренную медицинскую помощь? Самый дорогой мешок с дерьмом», — написал Макгрегор в соцсети X.

Пол нокаутировал Перри в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.