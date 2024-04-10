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Сегодня, 09:00

Пол Малиньяджи: «Представьте, если бы Мухаммед Али вел себя так же, как Канело»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе Пол Малиньяджи (36-8) раскритиковал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2) за то, что тот не дерется с настоящими претендентами.

«Канело должен поступать правильно. Он спортсмен, – сказал Малиньяджи ProBox TV. – Колесо хомяка должно крутиться. Если ты его заглушишь, то создашь плохой прецедент для всех остальных. Вот почему у нас есть поколение, которое ни с кем не дралось.

Представьте, если бы Мухаммед Али вел себя так же, как Канело. Мухаммед Али дрался со всеми в расцвете сил, и именно поэтому бокс стал таким великим. В 80-е годы бокс показывали по всему телевидению, и у него были высокие рейтинги. Почему? Да потому что Али дрался с самыми крутыми боксерами своего поколения: Джорджем Форманом, Кеном Нортоном. Он поступал как чемпион», – сказал Малиньяджи.

Альварес подерется с соотечественником Хайме Мунгия (43-0) 4 мая в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Пол Малиньяджи
Сауль Альварес
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