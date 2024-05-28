Малыхин: «Рад за Усика, он несет в массы здоровый образ жизни»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) в интервью «СЭ» прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) над экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

— Актуальная тема сейчас — бой Фьюри и Усика. Смотрел ли его?

— Ну полностью не смотрел, посмотрел первые, наверное, 4-5 раундов, всё хочу досмотреть. Сейчас один турнир, потом другой, мастер-класс, взял с собой жену с сыном, с ними время провожу. И не посмотрел. Четыре раунда посмотрел. Вначале Усик давил, потом «Цыган» перехватил инициативу. И всё, я не смог досмотреть, так что не смотрел еще. Результат, конечно, знаю, что Усик выиграл, видел нарезку, где он шатнул Фьюри, но полностью бой не видел.

— Рад ли за Усика, что славянин стал абсолютным чемпионом мира?

— Конечно, я рад за любого спортсмена, неважно, Усик или Фьюри бы выиграл или еще кто-то. Я просто рад за ребят, что они зарабатывают хорошие деньги, что они в массы несут спорт, здоровый образ жизни, что они, знаешь, без какой-то грязи бой качают, не задевают родителей, ведут хорошее движение в массы. Дети смотрят, ребята, посмотрите, Усик и Фьюри зарабатывают хорошие деньги, семьянины оба хорошие. Я знаю, что у того и того большие семьи, я рад за любого спортсмена.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.