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Сегодня, 11:10

Масвидаль — о поражении Диасу: «Судьи были подвержены влиянию толпы»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль (1-1) прокомментировал свое поражение другому экс-бойцу UFC Нейту Диасу (1-1) в поединке по правилам бокса.

«Я убежден, что судьи были подвержены влиянию толпы. Я понимаю, что многие мои удары не попали в цель. Я просто пытался поймать нужный момент для удара. Наносил три-четыре удара мимо цели, а потом один, хороший, точный и акцентированный. Я старался держать своего соперника в напряжении и наносить ему урон, иначе он начинал играть несерьезно. Я много раз ощутимо попадал по его корпусу. Один из судей отдал мне всего два раунда, это просто бред.

Я нанес Нейту гораздо больше ударов, чем он мне. У меня было больше точных попаданий, особенно по корпусу. Несколько раз я вынуждал его отступать, чтобы он мог спастись от моих ударов. Восемь раундов против двух — это сумасшествие", — сказал Масвидаль на пресс-конференции.

Диас победил Масвидаля решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
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